AK Partili belediyelere Ramazan genelgesi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla 798 AK Partili belediyeye Ramazan ayı genelgesi gönderildi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla 798 AK Partili belediyeye Ramazan ayı genelgesi gönderildi.

AK Partili belediyelere gönderilen Ramazan genelgesinde belediye başkanlarının Ramazan ayını tebrik eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biliyoruz ki bu mübarek ayda bereket kapıları açılır. Hayırseverlik, iyilikseverlik, yardımseverlik, diğergamlık duyguları en doruk noktaya ulaşır. Paylaşmanın verdiği mutluluk ve manevi haz en fazla Ramazan ikliminde anlam bulur. Ramazan, hayatımıza yeni bir düzen kurar. Ramazan ayında insan nefsinin ihtiyaçlarını disiplin altına alırken ruhunu basamak basamak yükselteceği bir imkan elde eder. Bu yükseliş, tek başına yürütülen bir sefer değildir. Müminlerin bir bütün olarak fakiriyle, zenginiyle, ihtiyarıyla, genciyle, çaresiz ve kimsesizleriyle birlikte bir topyekün yükseliştir" dedi.

"Şehirlerimizi ulvi hissiyatın merkezi haline getirmeliyiz"

Genelgede belediye başkanlarından bu ay şehirleri ulvi hissiyatın merkezi haline getirmelerini isteyen Özhaseki, "Şehirlerimizi kardeşlik ve dostluk merkezi, fakir ile zenginin buluştuğu bir mekan, yaratılmışlara olan sevgimizin adeta taşıp coştuğu bir belde haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Özellikle kenar mahallelerimize ziyaretlerimizi yapmalıyız"

Ramazan ayının iki yıldır pandeminin gölgesi altında idrak edildiğine vurgu yapan Özhaseki, "Pandeminin bütün olumsuzluklarını yaşadığımız bu dönemde belediye hizmetleri de adeta yeni bir boyut kazanıyor. Gönül belediyeciliği diye çıktığımız bu yolda ortaya koyduğumuz yeni hedeflerimiz şimdi daha da bir önem kazandı. Vakit daha çok dua alma, daha çok gönül alma ve daha çok gönülle buluşmak vaktidir. Pandemi kurallarına riayet ederek özellikle kenar mahallelerimize ziyaretlerimizi yapmalıyız. Yardım faaliyetlerimizi gösterişten uzak ve bir medya şova dönüştürmeden artırmalıyız. Bazı siyasi çevrelerin hiçbir hizmet yapmadan algı operasyonları yapması nasıl bir anlam taşımıyor ise sadece algıdan ibaret hiçbir işleme asla pirim vermemeliyiz" dedi.

"Borçlarını yatıramayan aileler varsa hesapları kapatılmalıdır"

"Biz bugüne kadar işin algı tarafında değil, hizmetin esasında ve ifasında yer alan bir anlayışa sahip olduk" diyen Özhaseki, "İhtiyaçlı olan her sofrada bir tas çorbamız bulunacak, kuruyan her dudağa bir bardak su olacak şekilde hizmetlerimizi genişletmeliyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın alışveriş yaptığı esnaflar sessizce ziyaret edilmeli, borçlarını yatıramayan aileler varsa hesapları kapatılmalıdır. Hayırsever vatandaşların yapacakları yardımlara da öncülük yapılmalı ve yol gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İmkanlarımızı ihtiyaç sahibi aileler için seferber etmeliyiz"

Toplu organizasyonlara gelen kısıtlamaları da hatırlatan Özhaseki, "Pandemi kuralları çerçevesinde toplu organizasyonlar yapmayacağız. Ama telefonla arayarak mahzun gönüllere misafir olabiliriz. İmkanlarımızı ihtiyaç sahibi aileler için seferber etmeliyiz. Aziz milletimizin bağrından doğan bir siyasi hareket olarak her zaman güzel hizmetlere öncülük ettiğimiz gibi bu pandemi ortamında da üzerimize düşeni en iyi şekilde hayata geçireceğimize inanıyoruz. Bu çerçevede Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Şehrimize, ülkemize ve İslam alemine bereket ve esenlikler getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı