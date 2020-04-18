Ak Partili belediye meclis üyesi Süleymanoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Bitlis'in Ahlat Belediye meclisi AK Partili üyesi Hedyetullah Süleymanoğlu (48) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bitlis'in Ahlat Belediye meclisi AK Partili üyesi Hedyetullah Süleymanoğlu (48) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ahlat'ta çiftçilik ve tarım malzemeleri satışı işleriyle uğraşan ve ilçenin tanınmış ailelerinden olan belediye meclis üyesi Hedyetullah Süleymanoğlu, gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Süleymanoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Süleymanoğlu'nun naaşı sabah erken saatlerinde Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda defnedildi. İlçenin sevilen simalarından olan Hedyetullah Süleymanoğlu'nun ölümü ilçede büyük üzüntü oluştururken, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, partililer ve birçok kişi sosyal medya hesaplarından yazdıkları mesajlarla taziyelerini iletti. Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, belediye meclis üyesinin ani ölümü karşısında üzüntüsünü dile getirerek, "Genç yaşta hayırsever kişiliğiyle kemalatıyla zirai iş hayatımızdaki başarısıyla halkımızın gönlünde yer edinen değerli kardeşim belediye meclis üyemiz Hacı Hedyetullah Süleymanoğlu ebediyete intikal etmiştir. Ailesine ve halkımıza sabırlar diliyorum. Allah mekanını cennet ruhunu şad eylesin" mesajını yayımladı.

AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Belediye meclis üyemiz, dostum, abim, Hedyetullah Süleymanoğlu geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Çok iyi bir dostum hacı abi Allah mekanını cennet eylesin, Allah ailene sevenlerine sabır versin. Biz senden razıydık Allah'ta senden razı olsun" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA