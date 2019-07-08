AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti
İSTANBUL'UN AK Partili ilçe belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
İSTANBUL'UN AK Partili ilçe belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
- İstanbul
Meclis toplantısı öncesinden gerçekleştirilen ziyarette, İBB Meclisi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da yer aldı. Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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