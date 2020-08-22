AK Partili belediye başkanları genel merkezde bir araya geldi
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AK Partili belediye başkanları genel merkezde bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın makamında bir araya gelen Adıyaman'daki belediye başkanları yatırımlar ve projeler ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

AK Partili belediye başkanları genel merkezde bir araya geldi
22.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:45

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın makamında bir araya gelen Adıyaman'daki belediye başkanları yatırımlar ve projeler ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Adıyaman Belediye Başkanları Ankara'da ayrı bir toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkezinde Milletvekili Ahmet Aydın'ın makamında gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Belediye başkanları, Ahmet Aydın'a il, ilçe ve beldelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı. Bu konuda Ahmet Aydın'dan destek talep etti. Ahmet Aydın, belediye başkanlarının taleplerini ilgili bakanlık ve genel müdürlükleri arayarak gidermeye çalıştı.

Belediye başkanları yapılan istişare toplantısının çok verimli geçtiğini, Milletvekili Ahmet Aydın'ın sorunların çözümü konusunda her türlü desteği verdiğini söyleyerek, teşekkür etti.

Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Adıyaman'ın merkezi ve yerel yatırımlarının takibi konusunda üzerlerine düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla, il başkanımızla, belediye başkanlarımızla birlikte kentimize güzel hizmetler yapıyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada hizmetlerin yakın takipçisi olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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