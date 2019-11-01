AK Partili belediye başkanları Ankara'da buluştu

01.11.2019 17:44

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin koordinatörlüğünde AK Parti büyükşehir ve il belediyeleri istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda konuşan Erdoğan, yerelde başarı sağlayamayanların devlet iradesinde de varlık gösteremeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin önce mahalli idarelerde millete rüştünü ispat ettiklerini ve daha sonra ülke yönetimine talip bir hareket olduklarını vurgulayarak, 1994'ten itibaren Türkiye'de belediyecilik çalışmalarında yeni bir dönemi başlattıklarını, ideolojik istismar belediyeciliği yerine hizmet ve eser siyasetini merkeze alan farklı bir belediyecilik tasavvurunu Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade etti.

Sadece oy aldıkları semtlere değil, yönettikleri şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendilerine prensip edindiklerini anlatan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde çöpleri dahi toplanamayan, havası kirlilikten solunamayan, yolları çukurdan yürünemeyen, suyu içilemeyen İstanbul'u belediyecilik hizmetlerinde tüm dünyada örnek alınan bir konuma taşıdık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin tamamında alt yapıdan ulaşıma, yeşil alanlardan kadın ve çocuklar için merkezlere kadar birbirinden önemli yenilikçi projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Milletimiz de son 17 yılda hem mahalli idarelerde hem de genel seçimlerde AK Parti'yi birinci yaparak hizmetlerimizden memnuniyetini gösterdi. Partimize gönül vermiş, emek vermiş, eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Küçük olsun benim olsun sığlığıyla değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Son dönemde yaşadığımız hadiseler bize bir gerçeği çok net bir şekilde göstermiştir." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. AK Parti kalesinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde gedik açma çabalarının gerisinde bu hakikat vardır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda belediye başkanlarına "Kardeş Belediye Projesi" ile ilgili bilgi verildi.

AK Partili Kardeş Belediye Projesi vesilesiyle belediyeler birbirlerine hem teknik destek verecek hem de şehirlerin kaynaşması sağlanmış olacak.

Ayrıca toplantıda, belediye başkanları şehirleriyle ile ilgili sorun ve talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletme imkanı buldu.

Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti büyükşehir ve il belediyeleri istişare ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yalnızca bugünler için değil, nesiller için çalışan AK Belediyeler olarak şehirlerimizin gelişip daha da güçlenmesi için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, Erdoğan ve Özhaseki'nin yanı sıra AK Partili 39 belediye başkanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı.

Kaynak: AA