AK Partili Belediye Başkanını taşıyan makam aracı şarampole devrildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partili Belediye Başkanını taşıyan makam aracı şarampole devrildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal ile içerisinde 2 kişinin bulunduğu makam aracı Kütahya'da şarampole devrildi.

AK Partili Belediye Başkanını taşıyan makam aracı şarampole devrildi
17.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:11

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal ile içerisinde 2 kişinin bulunduğu makam aracı Kütahya'da şarampole devrildi. Başkan Ünsal ile birlikte toplam 3 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Akharım beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal beraberindeki Ahmet Selçuk ve Ali Altınışık ile birlikte geçtiğimiz Salı günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görüşmeler için İstanbul'a gitti. Görüşmelerin ardından dönüş yoluna geçen Başkan Ünsal ve beraberindekileri taşıyan 03 LP 123 plakalı makam aracı Kütahya girişinden kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ila olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Başkan Ünsal, Altınışık ve Selçuk hastanelere kaldırıldı. Kazada Başkan Ünsal ve Selçuk'un bacaklarının kırıldığı öğrenilirken, Altınışık'ın ise durumunun ciddi olduğu bildirildi.

"Her şey bir anda oldu"

Tedavisi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden Başkan Ünsal, yaşanan kaza ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Kazanın İstanbul'dan dönüştü olduğunu kaydeden Başkan Ünsal, her şeyin bir anda olduğunu kaydederek, kontrolden çıkan aracın şarampole devrildiğini ifade etti.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları ise devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı 3. Sayfa
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil Güncel
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin Güncel
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Fatih Sultan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Merve Boluğur Tuvana Türkay Defne Samyeli
Spor Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Bülent Korkmaz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: AK Partili Belediye Başkanını taşıyan makam aracı şarampole devrildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 11:22:54. #1.15#
title