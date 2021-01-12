AK Partili Bekle ve CHP'li Purçu'dan Erman Toroğlu'nun sözlerine tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, ortak basın açıklaması yaparak futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında sarf ettiği ve Roman vatandaşların tepkilerine neden olan ifadelere tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, ortak basın açıklaması yaparak futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında sarf ettiği ve Roman vatandaşların tepkilerine neden olan ifadelere tepki gösterdi.

Bekle ve Purçu, İzmir'de Roman vatandaşların yoğun yaşadığı Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde Roman dernekleri temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla açıklama yaptı.

Bekle, Toroğlu'nun televizyon programında Romanlarla ilgili söylediği sözlere ilk dakikadan itibaren tepki gösterdiğini, her türlü nefret ve ötekileştirme söyleminin karşısında olduğunu belirtti.

Farklılığı hep zenginlik olarak gördüklerini aktaran Bekle, "Özcan vekilim de ben de toplumumuz da bu nefret söylemlerini kabul etmiyor. Ancak burada beni mutlu eden konu, Romanların tek yürek olması. Bunu başardık. Hiç kimse Romanlara saygısızlık yapamaz. Özcan vekilimle beraber hukuki süreci de başlattık, takipçisi olacağız." dedi.

Purçu da Toroğlu'nun kullandığı sözlerin Roman vatandaşların gururunu ve onurunu zedelediğini ifade ederek, "Artık devir değişti. Hiçbir etnik kimliğe kimse hakaret etme hakkına sahip değildir. İlgili kanunlar var, bu kurallar dahilinde cezalar var. Toroğlu'nun Roman vatandaşlara yönelik sözlerini ırkçılık ve faşistlik olarak kabul ediyoruz. Hukuki süreci Cemal vekilim de başlattı ben de başlattım. Konunun takipçisi olacağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler