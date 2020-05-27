AK Partili Bekle'den Erdoğan'a hakaretlere tepki: "Bu kişilere asla geçit vermeyeceğiz"
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AK Partili Bekle'den Erdoğan'a hakaretlere tepki: "Bu kişilere asla geçit vermeyeceğiz"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, bazı CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla ilgili, "Sosyal medyada ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına galiz küfürler eden bu kişilere asla geçit vermeyeceğiz.

AK Partili Bekle'den Erdoğan'a hakaretlere tepki:
27.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:39

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, bazı CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla ilgili, "Sosyal medyada ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına galiz küfürler eden bu kişilere asla geçit vermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir an önce bu dile, bu terbiyesizliğe son vermek ve özür dilemek zorunda" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, CHP'den bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına tepki gösterdi. Gündeme gelen konu sonrası Bekle, hakaret edenler hakkında gereğinin yapılması gerektiğini savundu. Bu konuda CHP'den herhangi bir özür gelmediğini ifade eden Bekle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyasetin tek limanı ahlaktır" ilkesini hatırlattı.

Bekle, "Biz siyasete başladığımız günden beri şiarımız, Cumhurbaşkanımızın bu ilkelisini benimsemektir. Gerek 18 yıldır devam eden siyaset akademimiz, gerekse teskilat içi etik kurallarımız hep saygı ve edep seviyesindedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir an önce bu dile, bu terbiyesizliğe son vermek ve özür dilemek zorunda" diye konuştu.

Cemal Bekle, "Biz üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen; hala 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat'ın sakat zihniyetinde olan; jakoben, seçkinci, tepeden inmeci, milleti ve milletin seçtiklerini küçük gören darbeci zihniyeti kınıyor ve demokrasiyi savunuyoruz. Hal böyleyken sosyal medyada ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına galiz küfürler eden bu kişilere asla geçit vermeyeceğiz. Suç duyurusunda bulunacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, polis ekiplerince gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesaplarından kendisi hakkında hakaret içerir paylaşımlarda bulunan, aralarında CHP'li belediye başkanı ve parti temsilcilerinin de bulunduğu 7 şüpheliyle ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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