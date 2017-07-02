Ak Partili Başkan Yardımcısı Aydın Ahi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
AK Partili Başkan Yardımcısı Aydın Ahi için cenaze töreni düzenlendiVAN - Van'ın Özalp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi son yolculuğuna uğurlandı.
AK Partili Başkan Yardımcısı Aydın Ahi için cenaze töreni düzenlendi
VAN - Van'ın Özalp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi son yolculuğuna uğurlandı.