Zonguldak'ta, AK Partili İlçe Başkanı Kazayla Kendini Vurdu

Zonguldak'ta, AK Partili İlçe Başkanı Kazayla Kendini Vurdu

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, silahın kazayla ateş alması sonucu kendini yaraladı.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz(50), silahın kazayla ateş alması sonucu kendini yaralandı.

SİLAHININ ATEŞ ALMASI SONUCU KARNINDAN YARALANDI

Olay, saat 16.00 sıralarında Alaplı Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. Park halindeki aracında oturan Mustafa Yavuz, silahının ateş alması sonucu karnından yaralandı.

AMELİYATA ALINDI

Mustafa Yavuz, yaralı halde araçtan inerek park halindeki TIR'ın şoföründen yardım istedi. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yavuz, ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz'un ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve parti yöneticileri hastaneye gelerek Yavuz'un durumu hakkında bilgi aldı.

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