Zonguldak'ta, AK Partili İlçe Başkanı Kazayla Kendini Vurdu
AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, silahın kazayla ateş alması sonucu kendini yaraladı.
AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz(50), silahın kazayla ateş alması sonucu kendini yaralandı.
SİLAHININ ATEŞ ALMASI SONUCU KARNINDAN YARALANDI
Olay, saat 16.00 sıralarında Alaplı Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. Park halindeki aracında oturan Mustafa Yavuz, silahının ateş alması sonucu karnından yaralandı.
AMELİYATA ALINDI
Mustafa Yavuz, yaralı halde araçtan inerek park halindeki TIR'ın şoföründen yardım istedi. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yavuz, ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz'un ameliyata alındığı öğrenildi.
Olayın duyulmasının ardından Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve parti yöneticileri hastaneye gelerek Yavuz'un durumu hakkında bilgi aldı.
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ya arkadas anlamiyorum silah nasil kazayla ates alir namluda neden mermi olur manyakmisiniz tipinizmi oyle gosteriyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dikkat et be kardeşim .Geçmiş olsun. Allah şifalar versin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GEÇMİŞ OLSUN BAŞKAN BİLMEDİĞİN ALETLERLE OYNAMA.BİDAHA .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır