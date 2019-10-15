Ak Partili Başkan kapı kapı bayrak dağıttı

15.10.2019 14:44

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla şehirde Türk bayrağı dağıttı.



AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla şehirde Türk bayrağı dağıttı. Türk bayrağı dağıtımı sırasında vatandaşlara operasyonun ne kadar gerekli olduğu konusunda bilgiler veren AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir süredir Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmektedir. Bölgedeki otorite boşluğunu fırsat bilerek türeyen, adları değişse de birbirlerinden farkı olmayan, tüm bölgeyi kaosa sürüklemeyi amaç edinen terör örgütleri tüm insanlığın düşmanıdır. PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için barış ve huzuru getirmek şarttır. Bu açıdan güvenli bölge, hem ülkemiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için en makul en insani yoldur. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile önü kesilen PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri Barış Pınarı Harekatı ile kaynağında yok edilmektedir. Diplomatik alt yapısı özenle inşa edilmiş haklı bir müdahale ile barış pınarlarının önü açılmıştır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla nasıl Suriyeli kardeşlerimizi zulümden kurtardıysak Barış Pınarı Harekatı ile de güvenli bölgeyi tesis edeceğiz. Kahraman Mehmetçiklerimiz devletimizin kararlılığı ve milletimizin desteği ile destan yazmaktadır. Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı milletimizin birlik ve beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımıştır. Bizler de Bandırmalılar olarak kenetlenmiş vaziyette harekata tam destek veriyoruz. Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimizle" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA