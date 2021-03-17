AK Partili Ban: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesini devreye alacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Partili Ban: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesini devreye alacağız"

17.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:24
AK Partili Ban:

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, nükleer enerjiyi önemli bir kaynak haline getirme gayretlerinin sürdüğünü belirterek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesinin devreye alınacağını bildirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, nükleer enerjiyi önemli bir kaynak haline getirme gayretlerinin sürdüğünü belirterek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesinin devreye alınacağını bildirdi.

Ban, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "enerjiye yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" anlayışıyla Türkiye'nin enerji üretiminde son 20 yılda çok ciddi mesafe aldığını anlattı.

Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine önem verecek projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Ban, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak, artan elektrik enerji talebini karşılayabilmek amacıyla enerji arzında güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu anlamda nükleer enerjiyi önemli bir kaynak haline getirme gayretlerinin devam ettiğini dile getiren Ban, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesini devreye alacağız ve 2026'ya geldiğimizde Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin tamamını devreye almış olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ezgi Eyüboğlu Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Erol Bulut Bülent Uygun Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Partili Ban: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesini devreye alacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 17:25:48. #1.15#
title