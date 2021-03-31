AK Partili Ayrım: "Ermeni Taşnak çeteleri ve Bolşeviklerin katliamlarını, soykırımlarını hiç unutmadık"
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AK Partili Ayrım: "Ermeni Taşnak çeteleri ve Bolşeviklerin katliamlarını, soykırımlarını hiç unutmadık"

Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
AK Partili Ayrım: 'Ermeni Taşnak çeteleri ve Bolşeviklerin katliamlarını, soykırımlarını hiç unutmadık'

TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, 31 Mart'ın 1918 tarihinin Ermeni çeteleri tarafından Azerbaycanlılara yönelik yapılan gaddar, acımasız ve kanlı soykırımın hafızasını yansıttığını, bu katliamları, soykırımları...

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TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, 31 Mart'ın 1918 tarihinin Ermeni çeteleri tarafından Azerbaycanlılara yönelik yapılan gaddar, acımasız ve kanlı soykırımın hafızasını yansıttığını, bu katliamları, soykırımları hiç unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Ayrım, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ı, Azerbaycanlıların "soykırım günü" olarak andığını anımsattı. Azerbaycan halkının tarih boyunca Ermenilerin bilinçli olarak uyguladığı soykırım ve tehcir politikalarının kurbanı olduğunu ifade eden Ayrım, Ermenilerin, büyük Ermenistan kurma hayaliyle daima Azerbaycan topraklarına ve Azerbaycanlı nüfusa yönelik sistemli saldırılarda bulunduklarını söyledi.

Ayrım, "Bugün, Ermeni birlikleri ve çetelerinin 31 Mart 1918 tarihinde başlayıp 3 gün içinde başta Bakü olmak üzere, onlarca Azerbaycan şehri ve Karabağ'ın dağlık kesiminde 50 bin masum Türk'ü, çoluk çocuk, kadını acımazca katlettiği gündür. Bakü, katledilen 12 bin kişiyle bu soykırımın en acımasızca yaşandığı yerlerden biri olmuştur." şeklinde konuştu.

31 Mart'ın, Bakü, Şamahi, Guba, Mughan ve Lankaran'da Ermeni çeteleri tarafından Azerbaycanlılara yönelik yapılan gaddar, acımasız ve kanlı soykırımın hafızasını yansıttığını belirten Ayrım, "Suçsuz ve günahsız bu masum insanlar sadece Türk ve Müslüman oldukları için öldürüldü, vahşice katledildi. Bir soykırım yaşandı. Bu tarih, insanlık tarihine kara bir leke gibi düştü. Açıkça ifade ediyorum, Ermeni Taşnak çeteleri ve Bolşeviklerin bu katliamlarını, soykırımlarını hiç unutmadık ve unutturmayacağız." dedi.

Azerbaycan'a kimlikle seyahatin yarın başlayacağını anımsatan Ayrım, uygulamanın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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