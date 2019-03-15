Ak Partili Aydın: "Sağlık Turizmi Hem Ankara Hem Türkiye İçin Altın Fırsat"

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, dünyada 100 milyar doların üzerinde hacme sahip global bir pazar olan sağlık turizminin hem Ankara hem de Türkiye için altın fırsat olduğunu söyledi.

14 Mart'ta açılışı gerçekleştirilen Bilkent Şehir Hastanesinin Türkiye'nin sağlık sektörü açısından önemli bir yapı taşı olduğunu belirten AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Ankara'nın sağlık turizminde de önemli yol katetmesini sağlayacağını ifade etti. Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili bilgi veren Aydın, "104 bin poliklinik, 17 bin acil muayenehane ve 2 bin 815 ameliyathanesi ile dünyanın 3'ncü, Avrupa'nın da en büyük hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesi 14 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 2019 yılı bitmeden Etlik Şehir Hastanesinin de açılışı gerçekleşecek. AK Parti döneminde ülkemizdeki gelişim ve kalkınma hamlesinden payını alan Ankara'nın adeta çehresi değişti" dedi.

Ankara'nın pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de büyük bir gelişim kaydederek Başkent kimliğine yakışır bir görünüme kavuştuğunun altını çizen Aydın, asıl gelişimin bundan sonra yaşanacağını ve Ankara'nın sağlık turizminde de bir merkez konumuna geleceğini ifade etti.

"Sağlık turizmi ekonominin de can damarı olacak"

Aydın, sağlık turizminin ülke ekonomisinin de can damarlarından biri olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye, sağlıkta güçlü alt yapısı, modern hastane donanımları, yüksek teknolojik seviyesi, yerleşmiş etik kuralları, birçok uluslararası başarıya imza atmış tıp profesyonelleri ve iyi yetişmiş sağlık personeli ile sağlık turizmi alanında bölgesinde ve dünyada en önemli destinasyonlardan biri. Avrupa, Asya, Orta Doğu, Kuzey ve Orta Afrika, Rusya ve BDT ülkelerine yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve gelişmiş sağlık sistemi ile Türkiye, sağlık turizminde 200 milyon kilometrekarelik bir alanda çekim merkezi. Yeni sağlık tesislerimizin de hizmete girmesiyle Türkiye bu alandaki potansiyelini değerlendirecek ve önemli bir şans yakalayacaktır. 100 milyar dolarlık dünya sağlık turizmi pazarından hak ettiği payı alırsa Türkiye'nin ne cari açık sorunu kalır, ne dış kaynak sıkıntısı kalır." - ANKARA

Kaynak: İHA