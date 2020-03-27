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Politika

AK Partili Aydın: "Her bir birey tüm toplumun sorumluluğunu taşıyor"

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili, "Her bir birey tüm toplumun sorumluluğunu taşıyor" dedi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
AK Partili Aydın:

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili, "Her bir birey tüm toplumun sorumluluğunu taşıyor" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, korona virüsle ilgili devletin tüm kademelerinin hem sağlık alanında hem de ekonomik anlamda gerekli tüm tedbirleri almaya devam ettiğini belirterek, "Virüs daha Türkiye'de görülmeden önce devletimiz tarafından hazırlıklar yapılmış, tüm önlemler en üst düzeyde alınmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm bakanlıklarımız, ilgili tüm birimlerimiz ilk günden beri canla başla büyük bir mücadele yürütmektedir. Sağlık personellerimiz gece gündüz demeden, cansiperane bir şekilde sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın da bireysel olarak alacağı tedbirlerle inşallah bu zor süreç en kısa zamanda atlatılacaktır. Unutmayalım ki her birimiz sadece kendimiz ve yakınlarımızın değil, tüm toplumun sorumluluğunu taşıyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirilere ve açıklanan tedbirlere uymanın hayati önem taşıdığının altını çizen Aydın, panik havası oluşturmak isteyenlere de dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Tüm dünya bu bela ile mücadele içinde. Şükür ki virüs bize ulaşana kadar takip etme ve önlem alma şansımız oldu ve hazırlık sürecini daha erken başlattık. Ancak tekrar etmeliyim ki bu süreçte bakanlık tarafından açıklanan önlemlere riayet etmeli, virüsün yayılımını engellemek adına mümkün olduğunca evde vakit geçirmeliyiz. Kendimizi izole ederek, sosyal mesafeyi artırarak, temizlik ve hijyene dikkat ederek hem kendimizi hem sevdiklerimizi hem de toplumu koruyabiliriz. Tüm vatandaşlarımızı tedbirli ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ne yazık ki böyle bir durumda bile panik havası yaratmaya çalışanlar da var, onlara meydan vermemeliyiz. Birlik ve dayanışma ruhumuz, hükümetimizin aldığı önlemler ve en önemlisi kişisel tedbirlerimizle bu süreci atlatacağız. "

65 yaş ve üstü yaş gruplarına sokağa çıkma kısıtlamasını da hatırlatan Aydın, "Büyüklerimizin hayat tecrübesine, bizlere verecekleri nasihatlere ihtiyacımız var. Hayatlarını riske atmamaları, bu kısıtlamaya uymaları bizim için büyük önem taşıyor. Bugünlerde onların sağlığı ve güvenliği için ziyaret edemediğimiz büyüklerimizi de sık sık aramayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Aydın, virüs salgınının küresel ölçekte ekonomik boyutunun da hissedildiğine dikkat çekerek, "Bu salgın ne yazık ki birçok ülkede ekonomik aktiviteye zarar veriyor. Para piyasaları ve küresel ekonomik hareketlilik tamamen değişmiş durumda. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı, Türkiye'yi bu zor zamanlarda ayakta tutacak ve alınan diğer tedbirlerle bu dönem en az hasarla atlatılacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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