AK Partili Aydemir, Yunanistan'ın Galatasaray'a yönelik tutumunu kınadı
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AK Partili Aydemir, Yunanistan'ın Galatasaray'a yönelik tutumunu kınadı

AK Partili Aydemir, Yunanistan'ın Galatasaray'a yönelik tutumunu kınadı
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Galatasaray Futbol Takımı'na Yunanistan tarafından sergilenen tutumu kınayarak, "Bunları tarif eden hal, faul yapmak; başkalarına kaba, küstahça tavırlar geliştirmek.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Galatasaray Futbol Takımı'na Yunanistan tarafından sergilenen tutumu kınayarak, "Bunları tarif eden hal, faul yapmak; başkalarına kaba, küstahça tavırlar geliştirmek." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, makamında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet, Emniyet camiasına başsağlığı diledi.

Ahlaklı olmanın, Türk milletinin en önemli özelliği olduğunu, her zaman her ulusa saygı gösterdiğini dile getiren Aydemir, bazı ülkelerin bunu yapmadığına dikkati çekti.

Galatasaray Futbol Takımı'na Yunanistan tarafından sergilenen tutumu "gayriahlaki" olarak nitelendirerek, kınayan Aydemir, "Bunları tarif eden hal faul yapmak; başkalarına kaba, küstahça tavırlar geliştirmek. 'Akrep niye ısırdı?' dersiniz? Akrebin meşrebinde var ısırmak. Şimdi 'Bunlar da niye gayriahlaki tavır sergiledi?' demek, aslında absürt bir şey. Bize kim ne yaparsa yapsın, ne tür faullü girişimleri olursa olsun biz ilanihaye haktan, hakikatten, insana olan saygıdan, sevgiden asla ayrılmayacağız." şeklinde konuştu.

AK Partili Aydemir, parti olarak kimsenin inancına, mezhep ve meşrebine bakmadan hareket ettiklerini dile getirerek, Kadıköy'de bir kiliseye yapılan saygısızlığa bu bağlamda gereken tepkiyi gösterdiklerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin her grup toplantısında AK Parti'ye oy verenlere ilişkin olumsuz söylemlerde bulunduğunu savunan Aydemir, partisinin, kime oy verirse versin, vatandaşlar arasında asla ayrım yapmadığını ve herkese saygı duyduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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AK Partili Aydemir, Yunanistan'ın Galatasaray'a yönelik tutumunu kınadı - Haberler
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