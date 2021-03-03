AK Partili Aydemir, partisinin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Partili Aydemir, partisinin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını söyledi

03.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:44
AK Partili Aydemir, partisinin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını söyledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, partisinin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını, muhalefetin bundan örnek alması gerektiğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, partisinin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını, muhalefetin bundan örnek alması gerektiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi.

AK Parti'nin 19 yıldır vatandaşların huzur içerisinde yaşaması için çalışma yürüttüğünü dile getiren Aydemir, hayatın değişkenlik ifade ettiğini, bu nedenle de milletin huzuruna özel gündem ve projelerle çıktıklarını anlattı.

Aydemir, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında avukatlara, hakimlere, gazetecilere, her kesime özellikle alan açacak bir zemin oluşturacağını söyledi.

İbrahim Aydemir, "Biz üretken bir ekibiz. Her milletvekilimiz hem pratisyen hem teorisyen. Ama üzülüyoruz ki muhalefetten dönüp bu tarafa, 'hiç değilse bir hisse kapalım' diyen yok. Şu açıklananlardan beslenirseniz biz de memnun oluruz. Dedikodu yaparsanız bundan kimse bir şey elde etmez. Yalan, iftira ile gideceğiniz bir yer yok." diye konuştu.

AK Parti'nin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını dile getiren Aydemir, muhalefetin bundan örnek almasını istedi.

Erzurum'da 25 Şubat ile 7 Nisan arasında düşman işgalinden kurtuluş günlerinin kutlandığını dile getiren Aydemir, bugün de Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşunun, şahlanışının yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Özdemir Mustafa Ceceli
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Partili Aydemir, partisinin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 19:02:25. #1.16#
title