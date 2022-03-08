AK Partili Aydemir: "Kadını el üstünde, baş üstünde tutmak insanlığın gereğidir" - Haberler

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AK Partili Aydemir: "Kadını el üstünde, baş üstünde tutmak insanlığın gereğidir"

AA - İsmail Çimen - Politika
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AK Partili Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Kadını el üstünde tutmak, kadını baş üstünde tutmak insanlığın gereğidir.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Kadını el üstünde tutmak, kadını baş üstünde tutmak insanlığın gereğidir." dedi.

Aydemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, sözde değil, yürekten gelerek kadını sahiplenen bir hareket olduğunu söyledi.

Kadına her sahada özel önem verdiklerini ifade eden Aydemir, "Kadın, Cenabıhakk'ın Vedud sıfatının açığa çıkmış halidir." dedi.

Aydemir, kadına yönelik şiddet kavramının tamamen hayatın dışına atılması yönünde bir yaklaşım sergilediklerini, kadına sevgi ve muhabbetle yaklaşılmasını önemsediklerini belirtti.

Kadının, hayatı tanzim eden özel bir varlık olduğunun altını çizen Aydemir, şöyle konuştu:

"Kim ki kadına dönük olumsuzluk işaret edecek bir yaklaşım sergiler, o bir defa insan olmanın dışına kendisini itmiş demektir. İnsan olmanın ilk basamaklarından birisi kadına muhabbettir. Kadına saygı, kadına sevgi, kadını el üstünde tutmak, kadını baş üstünde tutmak insanlığın gereğidir. O yüzden de biz sadece 8 Mart'ta değil her gün kadını böyle görürüz.

Bugün özellikle izzetin, iffetin, haysiyetin, onurun sembolü Diyarbakır analarını buradan selamlıyorum. Bu vatanın sahipleri şehit ve gazi analarının da ellerini, ayaklarını öpüyorum."

AA / İsmail Çimen - Politika

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