AK Partili Aydemir'den, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e çağrı Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist ile fotoğraflarına ilişkin, "Böylesine bir milletvekilinin olduğu siyasi partinin bu Meclis'te yeri olmamalı." şeklinde açıklama yapmasını istedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist ile fotoğraflarına ilişkin, "Böylesine bir milletvekilinin olduğu siyasi partinin bu Meclis'te yeri olmamalı." şeklinde açıklama yapmasını istedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini anımsattı.

Aydemir, "'Asıl hesabı Apo'ya vereceksin.' demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız, bölücülere, Selahattin Demirtaş'a, Apo'ya 'Sizin içerde bir mücadeleniz var. O mücadelede onlara hesap vereceksin.' anlamında söylüyor. Onu Akşener de biliyor zaten. Yoksa PKK'yı yerle yeksan etmiş, bölücüleri yedi kat yerin dibine gömmüş bir lidere en son isnat edilecek suçlamadır bu." diye konuştu.

Milletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftihar ettiğini belirten Aydemir, "Meral Akşener'den beklediğimiz, mertçe çıksın, şu son çıkan görüntüler için 'Böylesine bir milletvekilinin olduğu siyasi partinin bu Meclis'te yeri olmamalı.' desin. Desin, mertliğini görelim." ifadelerini kullandı.

AK Partili Aydemir, İYİ Parti'nin şov yapmayı bile beceremediğini savunarak, "Allah muhafaza bunlar hükümete gelseler ne olur?" sorusunu yöneltti.

"Çiftçileri desteklemek için imkanları seferber etmeyi sürdüreceğiz"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti'nin, Kovid-19 salgınının yol açtığı olumsuz ekonomik sıkıntıların etkilerine karşı tüm sosyal kesimleri desteklemeyi sürdürdüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına işaret eden Taşkın, doğal gaz ve elektrik tüketim desteklerinin kapsamlarına ilişkin bilgi verdi.

Pancar üreticilerine yönelik desteklere de dikkati çeken Taşkın, bu yıl da çiftçileri desteklemek için imkanları seferber edeceklerini vurguladı.

Taşkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhtar maaşlarının asgari ücret düzeyine yükseltildiğini açıkladığını anımsattı.

2021-2022 eğitim-öğretim dönemi yarıl tatilinin yarın başlayacağını da anımsatan Taşkın, tatilde tüm vatandaşları Mersin'i ziyaret etmeye çağırdı.