AK Partili Aydemir: "AK Parti iktidarları Erzurum'a yaklaşık 40 milyar lira yatırım yaptı"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti iktidarlarının, seçim bölgesine bugüne kadar yaklaşık 40 milyar liralık yatırım yaptığını ifade etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti iktidarlarının, seçim bölgesine bugüne kadar yaklaşık 40 milyar liralık yatırım yaptığını ifade etti.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TRT yönetiminde yapılan değişiklikleri anımsatarak, görevini devreden eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in TRT'ye çok önemli katkılar sunduğunu söyledi.

TRT'nin yayın politikalarıyla Türk dünyasına önemli hizmetler sunduğuna dikkati çeken Aydemir, şimdiye kadar yapılan hizmetlerin, bundan sonraki hizmetlere de ışık olacağını kaydetti.

Aydemir, "AK Parti iktidarları, seçim bölgemiz Erzurum'a şimdiye kadar yaklaşık 40 milyar lira değerinde bir yatırım yaptı. Erzurum, diğer illerle kıyas götürmeyecek şekilde AK Parti'yi sahiplenmiştir. 2023 seçimlerinde hedefimiz yüzde 80'in üzerine çıkmaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta