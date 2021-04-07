AK Partili Aydemir: "2020'de rekor kırmışız, 365 bin 533 esnaf işe başlama bildiriminde bulunmuş"
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AK Partili Aydemir: "2020'de rekor kırmışız, 365 bin 533 esnaf işe başlama bildiriminde bulunmuş"

Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
AK Partili Aydemir: '2020'de rekor kırmışız, 365 bin 533 esnaf işe başlama bildiriminde bulunmuş'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TESK verilerine göre 2020 yılında 365 bin 533 esnafın işe başlama girişiminde bulunduğunu, bu rakamla rekor kırıldığını belirtti.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TESK verilerine göre 2020 yılında 365 bin 533 esnafın işe başlama girişiminde bulunduğunu, bu rakamla rekor kırıldığını belirtti.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2020 yılı için "80 bin esnaf işini terk etti." şeklindeki açıklamasının doğru olduğunu ancak işe başlama girişiminde bulunan esnafa ilişkin verileri paylaşmadığını belirtti.

TESK verilerine göre 2020'de işe başlama bildiriminde bulunan esnaf konusunda rekor kırıldığını ifade eden Aydemir, "2020'de rekor kırmışız, 365 bin 533 esnaf işe başlama bildiriminde bulunmuş. Yıllara sari bakıyorsunuz en az işi terk edenler de 2020 yılında. Ama muhalefet, birikim, bilgi, proje, plan yoksa ne yapacak? Bu negatif kavramı alıp onunla konuşacak. Yaptıkları bu. Onun için de halk nezdinde bir itibarları, karşılıkları yok." diye konuştu.

AK Partili Aydemir, Amerikalı siyaset kuramcısı Francis Fukuyama'nın Türkiye'ye ilişkin "SİHA'lar 2020'de Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselmesine önemli katkı yaptı." dediğini aktararak, muhalefetin bu olumlu gelişmelere söylemlerinde hiç yer vermediğini söyledi.

Bazı emekli amirallerin açıklamasına da değinen Aydemir, şunları kaydetti:

"104 amiral utanmadan, sıkılmadan gece yarısı bir işgüzarlıkta bulundular, zihin haritalarını ortaya koydular. Bunlardan bir tanesi için 'Çok makul bir adam, Fenerbahçe'nin yöneticiliğini yaptı.' demişlerdi. Öğrendim ki vaktinde bu adam, AB büyükelçilerine Türkiye'yi şikayet etmiş, Sayın Tansu Çiller başbakanken bir icraatından dolayı bir toplantıda aleni bir biçimde Türkiye'nin Avrupa'yı şantajla korkuttuğunu amiral hüviyetiyle söylemiş. Hangisine gitseniz bir büyük pespayelik var. Dışarda onları besleyenler var. Son amiral olayında gördük. Onlara da bakıyorsunuz nitelik, kalite yok. Kalite olsaydı zaten terörle mücadelede bir mesafe alırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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