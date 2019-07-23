AK Partili Avcı: CHP'li başkan belediyeye akrabalarını atadı (2)

O PARADAN VAZGEÇTİ

Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin, meclis kararıyla belediye şirketine müdür olarak atanması ve 8 bin liralık başkanlık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı almasına olanak sağlayan kararın kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından, geri adım attı. Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Huzur hakkı' adı altında ödenen parayı almayacağını belirtti. Girgin'in şirketten ücret almayacağına yönelik kararının, gelecek ay yapılacak olan belediye meclis toplantısında görüşüldükten sonra, kesinleşeceği belirtildi.

İZMİR,

Kaynak: DHA