AK Partili Avcı: "Ayder'in dönüşümünü, o coğrafyanın doğasına ve mimarisine uygun şekilde gerçekleştireceğiz"

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Ayder'in dönüşümünü, o coğrafyanın doğasına ve mimarisine uygun şekilde gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Avcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kentsel dönüşümün, Rize'de 20 yıldır en önemli meselelerden biri olduğunu ifade ederek, buna ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rize sahilinde dolgu alanlardaki binaların demirlerinin, deniz suyu nedeniyle korozyona uğradığını ve bu binalarda kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu anlatan Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bu konuda cesur ve kararlı adımlar atıldığını vurguladı.

Hemşehrileri adına Erdoğan ve Kurum'a teşekkür eden Avcı, Rize'nin ticaretinin can damarı olan bu alanda başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, bazı binaların yıkımının sürdüğünü, yapıma dönük çalışmaların da çok kısa sürede başlayacağını bildirdi.

AK Partili Avcı, bu bölgedeki esnafın mağdur olmamasını istediklerine işaret ederek, "İnşallah çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, belki beklenenden de kısa sürede inşaatın yapımını da tamamlamış olacağız. Diğer taraftan bölgedeki esnafımıza hem kira hem de taşınma yardımları sağladık. Esnafımızın mağdur olmaması için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyduk. Esnafımızın istihdam ettiği çalışanların işsiz kalmaması için de çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Ayder'de kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü de anlatan Avcı, yaz aylarında yoğun trafik yaşanan Ayder'de, betonun hiç görünmediği, dağın içinde gömülü şekilde bir otoparkın yapımının kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Avcı, "Ayder içindeki yapı kirliliğini ortadan kaldırabilmek için şu an itibarıyla bir dönüşüm çalışmasına başladık. Yeni yapılarımızı yapmaya başladık, daha sonra taşınacak yapıların yıkılmasıyla ilgili işlem gerçekleştirilmiş olacak. Çok hızlı şekilde Ayder'in dönüşümünü, o coğrafyanın doğasına ve mimarisine uygun şekilde gerçekleştirmiş olacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman