AK Partili Atabek: "Engin Altay, haddini bilmelidir, yoksa millet bildirecektir"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "CHP kafası hiç değişmiyor.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "CHP kafası hiç değişmiyor. 'Umarım Erdoğan'ın sonu benzemesin Menderes'e' diyerek darbe ima eden CHP'li Engin Altay, bilmelidir ki bildiriyle, ima ile milli iradeyi tehdit edenlere karşı dimdik buradayız. Engin Altay, haddini bilmelidir yoksa millet bildirecektir." dedi.

Atabek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Sözlerine "Haddini bil Engin Altay" diye başlayan Atabey, şöyle konuştu:

"Gün geçmiyor ki milletimizin gönlünde yok olup eriyen muhalefetin, gündemde kalabilmek için hadsiz, onursuz, alçakça saldırıda bulunmasın. CHP'li Engin Altay'ın Adnan Menderes benzetmesine yazıklar olsun. Darbe demek 'göz yaşı, terörün sokaklarda kol gezmesi, ağlayan analar, eşler ve acı çeken yavrular' demek. Sayın Cumhurbaşkanımız, 84 milyonla beraberdir. Sizin düşünceleriniz muhalefet olmaktan çıkmış artık zorbalığa dönüşmüştür. CHP kafası hiç değişmiyor. 'Umarım Erdoğan'ın sonu benzemesin Menderes'e' diyerek darbe ima eden CHP'li Altay, bilmelidir ki bildiriyle ima ile milli iradeyi tehdit edenlere karşı dimdik buradayız. Engin Altay haddini bilmelidir yoksa millet bildirecektir."

Atabey, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu'nun cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebek üzerinden yaptığı "vicdana sığmayan siyaseti" de unutmayacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta