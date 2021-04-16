AK Partili Altunyaldız: "Tüm akaryakıt, tütün, altın ürünlerinde teminatlı uygulamaya geçiyoruz"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kaçakçılıkla mücadeleye karşı tüm akaryakıt, tütün, altın ürünlerinde teminatlı uygulamaya geçilmesi için kanun teklifi verdiklerini belirterek, "Bu işi ilk defa yapacaklar ve bu işi sürdürenler, ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon...

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kaçakçılıkla mücadeleye karşı tüm akaryakıt, tütün, altın ürünlerinde teminatlı uygulamaya geçilmesi için kanun teklifi verdiklerini belirterek, "Bu işi ilk defa yapacaklar ve bu işi sürdürenler, ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL, halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL'yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde biri 1'i tutarında teminat alınacaktır" dedi.

AK Partili Altunyaldız, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin kanun teklifi verdiklerini açıkladı. Dört kanunda değişiklik öngören teklifin sürdürülebilir akaryakıt temini ve güvenli vergi tahsilini amaçladığını belirten Altunyaldız, teklifte üç unsurun ortaya çıktığını kaydetti. Altunyaldız, "Tüm akaryakıt, tütün, altın ürünlerinde teminatlı uygulamaya geçiyoruz. Bu işi ilk defa yapacaklar ve bu işi sürdürenler, ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL, halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL'yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde biri 1'i tutarında teminat alınacaktır. Bu teminat vergi kaçakçılığını ortadan kaldırmayı ve piyasa güvenliğini temin etmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Bu teminatı ödemeyen aktörler için 25 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar usulsüzlük cezası öngörülmektedir. Mali alanda otomasyon ve sistemlerine ve sahte faturaya ilişkin cezalar getiriyoruz. Otomasyonu kuracak kişilerin piyasa aktörlerinden ayrılmasını teminen EPDK tarafından lisans alan kişiler otomasyon kurabilecek. Otomasyon sistemiyle ilgili olarak kaçakçılık suçu kapsamına sokuyoruz. Buna ilişkin olarak sahte fatura düzenleme ve otomasyon sistemlerinin bozulması, silinmesi tespitinin yapılmasından itibaren incelemenin tamamlanması beklenmeksizin vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin olarak rapor düzenlenmesi, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyetin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi ve kamu davasının incelemenin tamamlanması beklenmeden açılabilmesi sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Altunyaldız, şöyle konuştu:

"EPDK'dan izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına dahil edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı