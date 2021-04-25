AK Partili Ali Gür'den Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt hamlesine tam destek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlayan asfalt hamlesi tüm hızıyla sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlayan asfalt hamlesi tüm hızıyla sürüyor.

İlçe sakinlerinin daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Burhaniye, Edremit'te de sürdürdüğü eş zamanlı asfalt dökme çalışmalarını Ayvalık'ta da devam ettiriyor.

Ayvalık'ta; Küçükköy başta olmak üzere Kırlangıç ve Armutçuk kavşaklarının yanı sıra Gönül Yolu Köprüsü yolu üzeri ile ilçenin kırsal mahallelerinden Akçapınar çıkışında süren asfalt dökme çalışmalarında ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Ayvalık' a tam destek vermeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Beraberinde; partisinin İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Güren ve İlçe yöneticilerinden Elmas Özmen gerçekleştirdiği asfalt döküm çalışmalarını yerinde gözlemleyen Ali Gür, ilçenin en kısa sürede geçit vermekte zorlanılan yollardan kurtulacağını söyledi.

AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Balıkesir genelindeki 20 ilçenin sorunlarını çözebilmek için dev projelere imza attığını kaydeden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, "Ayvalık'ımızı ilgilendiren her konuda, bizlerde ilçe teşkilatımızda yaptığımız istişareler sonrasında hazırladığımız raporları Büyükşehir Belediye Başkanımıza iletiyor ve ilçemizin ihtiyaçları hakkında sık sık karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Koronavirüs pandemisi gölgesi altında turizm sezonuna hazırlanan Ayvalık'ımız da en önemli sorunlardan biri olan yolların asfaltlanması çalışmalarına geçtiğimiz yaz başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, bizlerin de görüş ve önerilerimizi dikkate alarak; en çok trafik kazalarının olduğu Küçükköy, Kırlangıç ve Armutçuk kavşaklarında yaptığı düzenlemelerle hem bu bölgeleri kontrollü trafik akışına kavuşturuyor, hem de bozuk satıhlı yollarımızı asfaltlayarak Ayvalık'ımıza yakışır hale getirilmesini sağlıyor. Bu duygularla ben her şeyden önce Ayvalık'ta yaşayan bir vatandaş olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz ile çalışmaları büyük bir özveriyle yürüten Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekiplere sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı