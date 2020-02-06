AK Partili Aksal: "Edirne, Türkiye'de kültür turizminin öncü şehirlerinden biri olacaktır"

06.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:20

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kültür ve Turizm Bakanlığının Edirne'de gerçekleştirdiği çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapmış, tarihimizin, medeniyetimizin derin izlerini taşıyan serhat şehri Edirne, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın eşsiz çalışmalarıyla Türkiye'de kültür turizminin öncü şehirlerinden biri olacaktır" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, beraberinde Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, Bakanlığın Edirne ve Keşan'daki yatırım ve hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Edirne Devlet Tiyatrosu için Bakan Ersoy'a teşekkürlerini ileten Aksal, Keşan İlçe Halk Kütüphanesi binasının güçlendirilmesi ve ilçeye "Kamu Eliyle Kültür Yardımlarına Destek Projesi" kapsamında yeni bir kütüphane yapımına başlanması işlerinin devam ettiğini, bu yatırımlar için Keşan Belediyesine aktarılacak ödeneğin beklendiğini belirtti.



Aksal, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile "Edirne Balkan Tarih Müzesi" olarak işlevlendirilecek Hıdırlık Tabyası Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi Projesi, Kıyık Tabyası Şükrüpaşa Anıtı ve Balkan Savaşları Müzesi, Makedonya Saat Kulesi restorasyonu, Edirne Yeni Saray Alanı Cihannüma Kasrı restorasyonu ve Hıdır Baba Türbesi restorasyon işlerini görüştüklerini bildirdi. Edirne'nin tarihi geçmişine yakışır şekilde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Aksal, "Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapmış, tarihimizin, medeniyetimizin derin izlerini taşıyan serhat şehri Edirne, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın eşsiz çalışmalarıyla Türkiye'de kültür turizminin öncü şehirlerinden biri olacaktır" dedi.



Aksal, Enez ilçesindeki "Enez Ayasofyası" olarak da bilinen Fatih Camii'nin restorasyonunun da tamamlandığını ve caminin Ramazan ayında ibadete açılacağı müjdesini verdi. Şehirdeki kültür varlıklarının restorasyonları sonrasında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağını ve Edirne'nin ekonomisine katkı sağlayacağını dile getiren Aksal, "Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ersoy'un şehrimizde devam eden ve projelendirilecek restorasyon çalışmalarını yakından takip ettiğini görmesi bizleri mutlu etti. Çalışmalar tamamlandığında Edirnemizin kültür dünyası da, ekonomisi de canlanacaktır" diye konuştu.



Aksal, AK Parti'nin kültür ve sanat dünyasının renklenmesi, canlanması ve Türkiye'nin bu alanda da hak ettiği yeri alması için yoğun çaba gösterdiğini dile getirerek, "AK Parti'nin kültür ve sanat politikalarıyla, bu alanda atılan güçlü ve kararlı adımlarla Türkiye'nin dünyadaki yeri daha güçlü olacak, gençlerimize geçmişimizi anlatır, kültürümüzü aktarırsak ufukları daha geniş olacaktır. Gençlerimizin şanlı tarihimizden, eşsiz medeniyetimizden aldıkları güçle Türkiye'yi hedeflerine taşıyacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA