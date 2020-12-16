AK Partili Akbaşoğlu'ndan tank palet fabrikası değerlendirmesi
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AK Partili Akbaşoğlu'ndan tank palet fabrikası değerlendirmesi

16.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:08
AK Partili Akbaşoğlu'ndan tank palet fabrikası değerlendirmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, tank palet fabrikasının 50 milyon dolara satıldığı iddialarıyla ilgili, "Asla ve kata ne arazinin ne fabrikanın ne fabrikanın içindeki tezgahların bir satışı söz konusu değildir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, tank palet fabrikasının 50 milyon dolara satıldığı iddialarıyla ilgili, "Asla ve kata ne arazinin ne fabrikanın ne fabrikanın içindeki tezgahların bir satışı söz konusu değildir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay tanklarının üretimiyle ilgili süreci anlatan Akbaşoğlu, tank palet fabrikası için 3 firmanın ihaleye girdiğini ve Katar ile ortaklık yapan firmanın ihaleyi kazandığını hatırlatarak, "Asla ve kata ne arazinin ne fabrikanın ne fabrikanın içindeki tezgahların bir satışı söz konusu değildir. CHP ve İYİ Parti'nin 'Tank paleti fabrikası 50 milyon dolara satıldı' iddiaları propagandaları oldu. Bunların hepsi yalan ve iftira" dedi.

Stratejik öneme haiz bir takım önemli yatırımları, projeleri baltalamaya çalışmanın devletin yararına olmadığının altını çizen Akbaşoğlu, "Uçak fabrikalarımızı kapatan, vaktiyle yerli Devrim otomobilini sekteye uğratan zihniyet, yerli otomobilimiz TOGG ve yerli milli tankımız Altay tankını akamete uğratma çabası içinde. Ancak bunların hiçbirisi gerçekleşmeyecek. Onların akim bırakma teşebbüsleri akim kalacak. Biz, mutlaka hem yerli otomobil TOGG'un hem de yerli ve milli Altay tankımızın seri üretimini gerçekleştirerek, milletimizin, ordumuzun hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Sakarya Arifiye'deki yerin 2019 yılının Ağustos ayında BMC'ye fiili olarak teslim edildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Altay tankının ortaya çıkmasıyla ilgili Almanya ile bir takım anlaşmalar yapıldı. Ancak Almanya bu süreçte kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Yerine getirmediği için iş gecikiyor. Şundan herkesin emin olması gerekir ki; nasıl TEI'nin bu konuda TS-1400 motorunu yerli ve milli olarak üretip, Gökbey yerli helikopterimize takıp kullanma noktasına geldiysek teknolojik olarak, inşallah her türlü içeriden ve dışarıdan bu projeyi akamete uğratmak isteyenlerin inşallah kursaklarında bırakacağız. Bu milletin ve devletin gücünü tekrardan göstereceğiz. Mutlaka milli ve yerli Altay tankını üreteceğiz. Gecikmenin sebebi uluslararası anlamda yükümlülükleri olanların bunu Türkiye'nin kendi motorunu, tankını yapamaması noktasındaki yaklaşımlarıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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