AK Partili Akbaşoğlu'ndan, CHP Sözcüsü Öztrak'a "provokasyon" tepkisi - Haberler
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AK Partili Akbaşoğlu'ndan, CHP Sözcüsü Öztrak'a "provokasyon" tepkisi

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak, hala ilk anda kalmış.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak, hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." dedi.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi hakkındaki "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık." ifadesine ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

Türkkan'ın olaya ilişkin önce, "Bana provokasyon yapıldı" dediğini anlatan Akbaşoğlu, "Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca kendisinin küfrettiğini, herhangi bir provokasyon olmadığını kabul etmek durumunda kaldı ve onun için de istifa etti ancak görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." diye konuştu.

AK Partili Akbaşoğlu'ndan, CHP Sözcüsü Öztrak'a provokasyon tepkisi

AK Partili Akbaşoğlu'ndan, CHP Sözcüsü Öztrak'a provokasyon tepkisi

AK Partili Akbaşoğlu'ndan, CHP Sözcüsü Öztrak'a provokasyon tepkisi

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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