AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın "Rektöründen uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözüne tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın "Rektöründen uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözüne tepki

17.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:00
AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözlerine tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "militan değil kahraman" etiketiyle yaptığı açıklamada, "Şerefli Türk askerini 'lejyoner', 'satılık' ya da 'militan' olarak gören köhne CHP zihniyeti, millet düşmanlığının yanında artık devlet düşmanlığına da soyunduğunu ilan ediyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tam anlamıyla şirazeden çıkmış." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Taşdemir Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın "Rektöründen uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözüne tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 12:01:39. #1.15#
title