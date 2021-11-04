AK Partili Açanal: "Hükümetimizde toplumun tüm kesimlerinde kadının önü açılmıştır"

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, "2013'te bizim hükümetimizde başı örtülü 5 hanımın Meclis çatısı altına milletvekili olarak girmesiyle tüm kadınların seçilme hakkının kullanılması gerçekleşmiş, toplumun tüm kesimlerinde kadının önü açılmıştır." dedi.

Açanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Şanlıurfa'da kadın destek merkezlerindeki bir sergide yaptığı konuşmanın, bazı yayın kuruluşlarınca maksatlı olarak saptırıldığını söyledi.

Şanlıurfa kadın kolları teşkilatını 2002'de kurduğunu anlatan Açanal, o dönemde kadınların siyasete ne kadar mesafeli olduğunu çok net gördüğünü dile getirdi.

O günlerin zorluğuna göğüs gerdiğini belirten Açanal, Şanlıurfa'da artık kadın vali yardımcısı, kadın kaymakam, kadın belediye başkanı, kadın meclis üyeleri, kadın defterdar ve yerel yönetimlerden sorumlu bir kadın başkan olduğunu aktardı.

Açanal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu çatı altında, 'Burası devlete meydan okunacak yer değildir, lütfen bu hanıma haddini bildiriniz'e üzüntü ile şahit olurken kadının seçilme hakkı neredeydi? 2013'te bizim hükümetimizde başı örtülü 5 hanımın Meclis çatısı altına milletvekili olarak girmesiyle tüm kadınların seçilme hakkının kullanılması gerçekleşmiş, toplumun tüm kesimlerinde kadının önü açılmıştır. Kadına her zaman destek veren açık, kapalı gibi geçmişin çirkin ayrıştırmalarından uzak, kadına toplumda değer ve statü veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve teşkilatlarımızın çabalarını doğru anlatmak bizim asli görevlerimizdendir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da biz kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullandırmayanların, 42 milyon kadına bir özür borcu olduğunu düşünüyorum. Söylediklerimi gerçek anlamıyla anlamayan veya anlamak istemeyenleri bir kez daha düşünmeye davet ediyorum."

Haberi Kaydet