Ak Partiden Belediye Kadın Merkezine Ziyaret

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan ve kadın kolları teşkilatı Silopi Belediyesine bağlı Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezini ziyaret ederek, burada çeşitli kurslarda eğitim gören kadınlarla bir araya geldi.



Kurslar hakkında bilgi alan Başkan Hatice Atan, Silopi belediyesinin ilçede yapılan hizmetlerine değinerek, şu ana kadar Şırnak bölgesinde alt yapı çalışmalarını genel manada bitirme noktasına getiren ilçenin Silopi olduğunu ve bu hususta Belediye Başkanı Savaş Konak'a teşekkürlerini iletti. Burada bir süre kaldıktan sonra Başverimli ve Görümlü beldesinde açılan kadın kültür merkezlerini ziyaret eden Başkan Hatice Atan ve beraberindekiler, burada da bir süre sohbet etti.



Ardından Halk Eğitim Merkezi ile beraber protokol çerçevesinde kurslar açan ÇATOM ile TÜRGEV'i ziyaret ederek, buradaki kurslar hakkında da bilgi aldı. Silopi ilçesinde yoğun bir şekilde programlarını sürdüren AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak genelinde görevlendirme ile belediye başkan vekilliğini yürüten mülki idare amirlerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - ŞIRNAK