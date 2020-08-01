AK Partide partiler arası bayramlaşma
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AK Partide partiler arası bayramlaşma

AK Partide partiler arası bayramlaşma Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı.

01.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:50

AK Partide partiler arası bayramlaşma

ANKARA - Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı. AK Parti, MHP ve CHP heyeti, video konferans yoluyla bayramlaştı.

AK Partide partiler arası bayramlaşma

Kaynak: İHA

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