AK Partide partiler arası bayramlaşma
AK Partide partiler arası bayramlaşma Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı.
01.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:50
AK Partide partiler arası bayramlaşma
ANKARA - Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı. AK Parti, MHP ve CHP heyeti, video konferans yoluyla bayramlaştı.
Kaynak: İHA