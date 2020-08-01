AK Partide partiler arası bayramlaşma AK Partide partiler arası bayramlaşma Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı.

AK Partide partiler arası bayramlaşma ANKARA - Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı. AK Parti, MHP ve CHP heyeti, video konferans yoluyla bayramlaştı. Kaynak: İHA