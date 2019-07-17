AK Partide istifa iddiası

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, İl teşkilatında istifalar yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özkeçeci, yaptığı yazılı açıklamada, bazı yerel gazeteler ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda, yeni kurulacak olan partiye geçiş yapmak için AK Parti Gaziantep il ve ilçe teşkilatlarından istifa ettikleri yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirtti.

AK Parti Gaziantep teşkilatının üye sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Özkeçeci, şunları kaydetti:

"Toplam 270 bin 685 üyemizle geniş, güçlü ve mutlu bir aileyiz. Her geçen gün üye sayımız artmaktadır. Ayrıca 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana 2 bin 234 yeni üyelik yapılmıştır. 22 üyemiz ise kanun gereği memurluğa geçmek için siyasi parti üyeliği bulunmaması gerektiğinden dolayı üyeliğini sildirmiştir. Partimiz üzerine oynanan bu karalama kampanyalarını şiddetle ve esefle kınıyorum. Kamuoyundan istirhamımız, bu asılsız haberlere inanmamalarıdır. Asılsız ve yalan haberler bizleri yıldırmaktan çok daha da güçlendirmekte ve kenetlendirmektedir."

Kaynak: AA