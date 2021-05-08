AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'dan istihdam açıklaması
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AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'dan istihdam açıklaması

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'dan istihdam açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) 500, Kandilli'de bulunan maden ocağında da 500 işçinin istihdam edileceğini açıkladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) 500, Kandilli'de bulunan maden ocağında da 500 işçinin istihdam edileceğini açıkladı.

Uçar, gazetecilere, yaklaşık 7 bin kişinin başvuru yaptığı ERDEMİR'de ilk etapta 300 ileriki günlerde de 200 olmak üzere 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, "Başvurular il genelinden alındı. ERDEMİR yönetimi bu konuda hassasiyet gösterdi. 500 kişiye iş demek 'yeni bir fabrika kuruldu' demektir. Bunun doğal olarak ekonomiye ciddi katkısı olacaktır." dedi.

Kandilli'de bulunan Alacaaağzı kömür ocağında Er Maden firmasının hazırlık çalışması sürdürdüğünü, çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü anlatan Uçar, "Buradaki maden ocağını ERDEMİR almış, hazırlık yapılması için de Er Maden firmasına vermişti. Bu firma hazırlık aşamasını tamamlayınca ERDEMİR'e teslim edecek ve burada yaklaşık 500 kişi istihdam edilecek. Üretim arttıkça da buradaki istihdam sayısı da giderek artış gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Petrolleri'nden Ereğli'de inceleme

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun, Filyos endüstri bölgesine yatırım yapma hazırlığındaki Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü ile görüşme yaptığını anlatan Uçar, Ereğli'de bazı projelerin hayata geçirilmesi için temaslar olduğunu açıkladı.

Genel Müdürlüğün Ereğli'deki tersanelerle ilgili bir çalışma yürüttüğüne değinen Uçar, "Türkiye Petrolleri'nin Filyos'ta başladığı projenin birtakım ürünleri ile ilgili safhalarını Ereğli tersanelerimizde yapacağız. Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü ile görüşüldü, kendileri geldi, çalışma yaptılar. Tersanelerin kapasitesi ve gücüne göre burada işlemler yapılacak. Buradaki tersanelerimizde ne gibi işlemler yaptırılabilir diye görüşme yapılıyor." diye konuştu.

Uçar, Ereğli tersaneler bölgesine yeni ve güçlü yatırımcıların gelmesi için çaba harcadıklarını bu doğrultuda mevcut tersanelerde yaşanan tapu sorununun çözümü için de önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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