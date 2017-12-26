AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı Kongresine Doğru

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 20 Ocak 2018'de yapılacak il başkanlığı kongresinde aday olacağını bildirdi.



Tosun, parti binasında yaptığı açıklamada, 20 Ocak 2018'de Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı 6. Olağan İl Kongresi'nde yeniden başkanlığa aday olduğunu söyledi.



Kurucu Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş'ın takdirleriyle il başkanlığına yeniden aday olduğunu ifade eden Tosun, "Cumhurbaşkanımızın 7 düvele karşı verdiği vatan mücadelesinde onu asla yalnız bırakmayacağız. 6. Olağan İl Kongremize Başbakanımız Binali Yıldırım, bazı bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz katılacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle 20 Ocak 2018 saat 13.00'te yapacağımız kongremize tüm halkımızı davet ediyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan diliyorum." diye konuştu.