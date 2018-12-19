AK Parti Zonguldak İl Başkanı Tosun Açıklaması

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, vatandaşların her türlü fikrinden faydalanarak kenti hep beraber yönetmeye talip olduklarını belirtti.

Başkan Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel merkezlerinin vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

"Seçim çalışmalarımız devam ediyor." diyen Tosun, şöyle konuştu:

"İki hafta önce ilçelerle ilgili genel merkezde görüşmelerimizi yapmıştık, dün de genel merkezimizde 17 beldemizin çalışmasını yaptık. Tahmin ediyorum ki bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta başı hem beldelerimizin, hem ilçelerimizin belediye başkan adayları belli olur. Genel Merkezimiz şu anda hızlı bir şekilde çalışıyor. Zonguldak Belediye Başkan adayımızla beraber kent için proje çalışmaları yapıyoruz. Bunları önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızla paylaşacağız. Şehrin ilk acil sorunu ne ise o projeleri yaparak çalışmalarımızı o yönde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız merak etmesinler, Zonguldak AK Parti ile inşallah bu kenti vatandaşlarla beraber yönetecek. Vatandaşların her türlü fikrinden faydalanarak bu şehri hep beraber yönetmeye talibiz."

Kaynak: AA