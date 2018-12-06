AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan oldu.

1979'da Zonguldak'ta doğan Ömer Selim Alan, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli STK ve odalarda üyelik ve görevler üstlenen Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. İleri düzeyde İngilizce bilen Ömer Selim Alan, evli ve iki çocuk babasıdır. - ANKARA