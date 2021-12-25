AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önüne kutuyla patlayıcı madde bırakılması - Haberler
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AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önüne kutuyla patlayıcı madde bırakılması

AA - Haberler | Güncel

AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı önüne karton kutu içerisinde zaman ayarlı el yapımı patlayıcı madde bıraktığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

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ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı önüne karton kutu içerisinde zaman ayarlı el yapımı patlayıcı madde bıraktığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21 Aralık gecesi, AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önüne, içerisinde patlayıcı madde bulunan kutunun bırakılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bomba imha ve inceleme uzmanlarınca etkisiz hale getirilen zaman ayarlı patlayıcıyı yapan ve olay yerine koyan şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Polis ekipleri, kutuyu ilçe binasının önüne koyduğu tespit edilen şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önüne kutuyla patlayıcı madde bırakılması

AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önüne kutuyla patlayıcı madde bırakılması

AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önüne kutuyla patlayıcı madde bırakılması

AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

 AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

AA - Son Dakika Haberleri

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