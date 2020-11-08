AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi

08.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:42
AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresinde, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta, yeniden başkan seçildi.

AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresinde, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta, yeniden başkan seçildi.

AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi, Kazlıçeşme'deki Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, mevcut başkan Abdül Selami Delibalta'nın aday olduğu tek listeyle seçime gidildi.

Delibalta yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

İlgili Haberler

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Beykoz 7. Olağan İlçe Kongresi - Numan Kurtulmuş (1)
AK Parti Beykoz 7. Olağan İlçe Kongresi - Numan Kurtulmuş (1)
Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne konuştu
Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne konuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Madonna Irmak Ünal Türkan Şoray
Spor Can Bartu Okan Buruk Gökhan Töre Eddie Newton Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Joe Biden Donald Trump Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 21:43:23. #1.14#
title