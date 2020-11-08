AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, devlet ve milletle bütünleşmesini sağlayarak, lideriyle bağlarını güçlendirerek, hedeflerini bir bir önüne koyarak, kararlılıkla, cesaretle, azimle yoluna devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, devlet ve milletle bütünleşmesini sağlayarak, lideriyle bağlarını güçlendirerek, hedeflerini bir bir önüne koyarak, kararlılıkla, cesaretle, azimle yoluna devam ediyor. Allah'ın izniyle hiç kimse Türkiye'nin önünü kesemeyecektir." dedi.

Kurtulmuş, Kazlıçeşme'deki Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

Her milletin tarihinde önemli dönemler olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ileriki yüzyıllarda tarihi yazacak olanlar için Türkiye'nin bu döneminin fevkalade bir döneme tekabül ettiğini anlattı.

Kurtulmuş, "Türkiye, her alanda fevkalade bir ivme yakalamış, çok güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Devlet ve millet ile bütünleşmesini sağlayarak, lideriyle bağlarını güçlendirerek, Türkiye hedeflerini bir bir önüne koyarak, kararlılıkla, cesaretle, azimle yoluna devam ediyor. Allah'ın izniyle hiç kimse Türkiye'nin önünü kesemeyecektir. Bunun için çok gayret ediyorlar, bunun için Türkiye'yi zaman geliyor vazgeçirtmeye, geri adım attırmaya çalışıyorlar. Türkiye bu dönemde Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yakalamış olduğu ivmeyi değerlendiriyor, ilkelerini ortaya koyarak dünyanın devasa sorunlarını bir bir çözerek yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bu, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinin fotoğrafıdır"

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütleriyle köşeye sıkıştırıldığını, terör örgütü PYD'yi, YPG'yi ve DEAŞ'ı silahlandırıp istihbarat sağlayan güçlerin Türkiye'yi bloke etmeye çalıştıklarını söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ancak kimsenin de Türkiye'yi rahatsız etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye sınır ötesi operasyon yaparken cümle alem ayağa kalkıyor, 'Yapamazsın' diyorlar. Türkiye sınır ötesi operasyonlarını yaparak teröre diz çöktürüyor. Bu, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinin fotoğrafıdır. Bugün Türkiye yerli milli sanayiinde yüzde 70'ler mertebesinde kendi üretimini yapıyor. Türkiye şimdi başkasının kapısında beklemiyor, kendi SİHA'sını, İHA'sını yapıyor."

Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarına değinen Kurtulmuş, terörü lanetlediklerini, hiçbir terör saldırısının dini ve dili olmadıklarını söyledi.

"Şehir Hastanesi kurarken 'Ne gerek var' diyenler bugün sus pus oldular"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da AK Parti'nin bugünlere kadar milletin desteğiyle geldiğini, milletle olan bağlarının her geçen gün daha da güçlendireceklerini ifade etti.

Pandemi sürecinde vatandaşlara sağlık alanında verilen hizmetlerden söz eden Kaya, "Şehir Hastanesi kurarken 'Ne gerek var' diyenler bugün sus pus oldular. O hastanelerden hiçbir vatandaşımız yatak bulamadan hastaneden döndürülmedi. İlacından tutun her türlü testine kadar, vatandaşlarımıza üst düzey sağlık desteği verilmiştir. Türkiye'nin sağlıktaki başarısı, özellikle pandemi sürecinde ortaya koyduğu bu başarısı hiçbir şekilde tesadüf değildir. Bu başarı sayın Cumhurbaşkanımızın 18 yıldır hükümetimizin verdiği mücadelenin, partimizin ortaya koyduğu vizyonun başarısıdır." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise şöyle konuştu:

"Bir havaalanı yaptık, Avrupa'nın en büyüğü. Ama ne dediler, 'Havaalanına indikten sonra çok yol yürümesi var.' Hayalinizde bile yoktu. İşte yerli otomobil yapıyoruz, hem ülkemizin ihtiyacı hem de ihraç edeceğiz. Ne diyorlar, 'Yazılımlarında İngilizce yazı çıkıyor.' Marmaray'ı yapıyoruz, 'İçi su dolarsa ne olacak.' diyorlar. Bunlar hep tenkit. Doğu Akdeniz'de bir girişimde bulunuyoruz Libya ile anlaşma yapıyoruz 'Gerilim yapmayalım', hep vesayet döneminden kalan anlayışlar. Doğalgaz keşfettik, '8 yılda bitecek ne yapalım?' Milletin sevinciyle sevinemeyen bir muhalefet partisi var mı?"

"AK Parti davası birçok zorlukları omuzlamıştır"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise ilçe kongreleri ile her dönem partinin yenilendiğini ve tazelendiğini belirtti.

AK Parti'de bugüne kadar görev alan herkese teşekkürlerini sunan Şenocak, "AK Parti davası birçok zorlukları omuzlamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük hayalleri gerçekleştiren bir parti olduk. Bize çizdiği istikamette, 2071 hedeflerinde verilen hedeflerin inşallah hepsini hayata geçiren teşkilatlar olacağız. Biz durmadan, duraksamadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi ayağımızı nasıl tökezletmek isteyenler varsa yarın da devam edecekler. Ancak asla başaramayacaklar biz buna asla müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kongrede, divan başkanlığı ve divan üyeleri seçildikten sonra gündem raporu, faaliyet raporu ve gelir-gider kesim hesap raporu okunarak oylanmaya sunuldu. Gelecek dönem için tahmini bütçe okunarak oylandıktan sonra mevcut başkan Abdül Selami Delibalta'nın aday olduğu tek listeyle seçime gidildi.

Kongreye, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara