AK Parti Zara İlçe Başkanı Okur'un babası vefat etti

AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur'un, 66 yaşında vefat eden babası Selahattin Okur'un cenazesi toprağa verildi.

AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur'un, 66 yaşında vefat eden babası Selahattin Okur'un cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde vefat eden Selahattin Okur için Zara Merkez Kabristanı'nda tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Okur'un ailesi ve yakınları, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Selahattin Okur'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Merkez Kabristanı'na defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel