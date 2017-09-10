AK Parti Yunusemre Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatı olağan kongresi gerçekleştirildi.
AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatı olağan kongresi gerçekleştirildi.
Manisa Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen kongrede mevcut başkan Zafer İkinci yeniden ilçe başkanı seçildi.
Kongreye katılan AK Parti MKYK Üyesi Zeyid Aslan, yaptığı konuşmada, CHP'li vekillerin açıklamalarına tepki gösterdi.
Aslan, Arakan'da yaşanan olayların zulüm olduğunu ancak CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Arakan'da yaşananların zulüm olmadığını açıkladığını anımsatarak şunları kaydetti:
"Arakan'da yaşanan bu zulüm karşısında maalesef içimizdeki bir siyasi partinin genel başkanlığına aday olmuş bir milletvekili çıktı ne dedi biliyorsunuz değil mi? Dedi ki, 'Arakan'da masum insanlar falan öldürülmüyor. Arakan'da teröristler öldürülüyor.' Bu milletin zekasıyla alay mı ediyorsunuz Sayın İnce. Tüm dünyanın gördüğü bir zulmün karşısında maalesef muhalif partinin bir milletvekili çıkıyor ve 'Burada zulüm yok, burada bir mücadele var' diyor."
Aslan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA açıklamalarını da eleştirerek, "Bir ülkede milli hükümet olmalıdır. Ama bir ülkede aynı zamanda da milli muhalefet olmalıdır." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e de seslenen Aslan, şöyle konuştu:
"CHP'de bir grup başkanvekili arkadaşımız var. Duyduğu her söze cevap vermekle meşgul. Mecliste konuşulan her şeye cevap veren bir isim. Değerli Özgür Özel kardeşim sana buradan sesleniyorum. Senin aynı çatı altında siyaset yaptığın insanlardan birisi, tüm dünyanın zulüm kabul ettiğine zulüm değil, terörle mücadele diyor. Bir diğeri tüm dünyanın terör dediği bir hadiseye, bu ülkenin mücadelesini sürdürmesini alçaklık olarak değerlendiriyor. Senin bunlara söyleyecek bir sözün yok mu. Bunlara verecek bir cevabın yok mu?"
Kongreye, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Koordinatörü İzmir Milletvekili Ali Aşlık, Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Semra Kaplan Kıvırcık katıldı.