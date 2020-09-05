AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Katıöz, yeniden seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Katıöz, yeniden seçildi

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, güven tazeledi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Katıöz, yeniden seçildi
05.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 05.09.2020 20:26

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, güven tazeledi.

Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'ndaki kongrede tek liste halinde seçime gidildi.

Yeninden seçilen Fatih Katıöz, partililere teşekkür etti. Katıöz, şöyle konuştu:

"AK Parti büyük projelere imza atmış bir partidir. Bu vizyon ile yola çıkan Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi, kentimize büyük projeler kazandırdı. AK Parti belediyeciliği ile bizler bu projelerin sayısını artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kongreye Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Fatma Girik Şevket Çoruh Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Burak Yılmaz Eddie Newton Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Ankara Göztepe Sakarya
Şu an buradasınız: AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Katıöz, yeniden seçildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 20:26:14. #1.15#
title