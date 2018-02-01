AK Parti Yunusemre'de Katıöz Dönemi Başladı

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci'nin istifasının ardından boşalan ilçe başkanlığı görevine yapılan temayül sonucu genel merkez tarafından atanan Fatih Katıöz, resmen göreve başladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan temayül sonucu genel merkez tarafından AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı görevine atanan Fatih Katıöz, AK Parti Manisa İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, sendika başkanları, oda başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Yeni ilçe başkanı Fatih Katıöz'e görevinde başarılar dileyen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, temayüle katılan diğer adaylara da teşekkür etti. Birlik beraberlik içerisinde önümüzdeki seçimlere hazırlandıklarını kaydeden Mersinli, 10 Şubat tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla il kongresini gerçekleştireceklerini hatırlattı. Katıöz'e her konuda destek olacaklarını vurgulayan İl Başkanı Mersinli, seçimlerde kendisinin başarılı olacağına inandığını söyledi.

Yunusemre'de güzel bir tablonun oluşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Fatih Katıöz'ü tebrik etti. Çerçi, "Fatih kardeşimizle belediye olarak kol kola omuz omuza yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Kendisine her türlü desteği bekliyor. Türkiye AK Parti'den çok şey bekliyor. Türkiye'nin bize size hepimize ihtiyacı var. AK Parti'nin hizmetlerine, hükümetimizin ihtiyaçlarına Türkiye'nin ihtiyacı var. İnşallah yolumuz aydınlık, geleceğimiz daha güzel olacak. Bu sıkıntıları hep beraber aşacağız. Ordumuzla, milletimizle bu yürüyüşümüz devam edecek. Türkiye'ye karşı tuzak kuranların da tuzaklarını hep beraber bozacağız" dedi.

"Tüm şer odaklarıyla topyekün bir mücadele halindeyiz"

Parti teşkilatına ve temayüle katılan diğer adaylara teşekkür ederek sözlerine başlayan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, "İçeride ve dışarıda bizlere musallat olan tüm şer odaklarıyla topyekün bir mücadele halindeyiz. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde giriştiğimiz bu mücadeleden milletimizin ve kahraman ordumuzun yazacağı yeni bir destanla, alnımızın akıyla çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında şehit olan tüm kardeşlerimizi hayırla yad ediyor, ailelerine sabırlar diliyorum. Yine 15 Temmuz'da vatanımız için, ümmet için, bayrak için mücadeleler ederek şahadete kavuşmuş tüm kahramanlarımızı ve bu vatan için canını, kanını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum" dedi.

AK Parti'de hiçbir zaman 'sen, ben' kavgaların yaşanmayacağının altını çizen Katıöz, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda gösterdiği çıta bellidir. Milletin hizmetkarı olmaya ant içtik. Andımıza dün olduğu gibi bugünde yarında sadık kalacağız. Sizlerin destekleriyle hep birlikte ülkemiz için, davamız için, Manisamız için, Yunusemremiz için çok çalışacağız. Yönetimimi oluşturmak için sizlerden destek bekliyorum. 'Ak siyasette ben de yer almak istiyorum' diyen herkesi Yunusemre yönetiminde yer almaya davet ediyorum" diye konuştu. - MANİSA