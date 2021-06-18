AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, gazetecilerle bir araya geldi
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AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, gazetecilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

AK Parti Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilerle bir araya geldi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Çamlık Sosyal Tesislerinde düzenlenen sohbet toplantısında, kentin gözü kulağı, konuşan dili, yazan eli olan basın mensuplarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Basınla olan ilişkilerinde iyi ve kötü anlarının olduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Geçmişe bakarak geleceği inşa etmemiz çok zor. Geçmişten belki ders alarak geleceğe bakmak herkes için daha faydalı olur. Siyasi hayatım içerisinde basının hem doğru bilgilendirme hem doğru bilgiyi toplama, yayma konusunda çok büyük rehberliği olduğunu gördüm. Yozgat basını da bu noktada her zaman bizim rehberimiz olmuştur. AK Parti iktidarımızın yaptığı eserlerin çoğunda, plan dahi olmadan Yozgat medyasında yer aldığını, konuşulduğunu görüyoruz. Yapılacak yatırımlar konusunda hem siyaset kurumuna hem iktidara hem il yöneticilerine rehberlik yapıyor esasında, öncü kuvvet görevi ifa ediyor. Bunun için basınımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Bozdağ, kente yapılan yatırımlardan da bahsederek, hızlı tren, havalimanı ve organize sanayi bölgelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yozgat'ın 420 bin nüfuslu bir yer olmadığını, il ve ülke dışında yaşayanlarla Yozgat'ın 2 milyon 200 bin hatta daha fazla nüfuslu bir yer olduğunu dile getiren Bozdağ, şunları anlattı:

"Yozgat'ı sadece Yozgat'ın içinde yaşayanlarla değerlendirmemek lazım. Ankara'ya artık Yozgatlılar sahip çıkmalı. Şu an Ankara'da en fazla nüfusu olan biziz. Hızlı trenden sonra Ankara bize Sincan ile Kayaş gibi olacak. Bundan sonra hızlı trenin Yozgat'a ne kazandıracağına kafa yorarken, hızlı trenin Yozgat'ı Ankara ve Kırıkkale'ye, Ankara ve Kırıkkale'yi de Yozgat'a yaklaştırmasının doğuracağı birlikteliğe bizim çok dikkat etmemiz lazım. Bence bu birliktelikten biz daha kazançlı çıkacağız."

Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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