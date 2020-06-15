AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, restorasyonu süren camileri inceledi
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AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, restorasyonu süren camileri inceledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kentte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu süren 3 camide incelemede bulundu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, restorasyonu süren camileri inceledi
15.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:37

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kentte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu süren 3 camide incelemede bulundu.

Restorasyon çalışmaları süren camilerde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Başer, Nakipzade ve Fatih camilerinin Kurban Bayramı öncesi ibadete açılacağını söyledi.

Başer, Arapdede camisinde kalem işlerinin bulunmasından dolayı çalışmaların 2-3 ay içerisinde tamamlanacağını anlatarak, "Restorasyonu yapılan camilerimizle alakalı bilgi kirliliği mevcut, Vakıflar Genel Müdürümüz ile yaptığımız görüşmede burada her yapılan iş Anıtlar Kurulundan gerekli onaylar alındıktan sonra yapılıyor. Bu ay Kayseri'de yapılan toplantıda Nakipzade ve Fatih Camisi ile ilgili gerekli izin belgeleri alındı. Kurban Bayramı öncesi ibadete açılacak. Arapdede ile ilgili de orada kalem işi çıktığı için çalışmalar uzadı, inşallah bu camimizi de 2-3 ay içerisinde ibarete açacağız." dedi.

AK Parti iktidarının sadece Yozgat'ta değil dünyanın neresinde bir ecdat yadigarı varsa ona sahip çıktığını kaydeden Başer, "Ecdadımız Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan kalan eserleri dünyanın neresinde varsa inşa eden ve ihya eden bir anlayış sahibiyiz. İnşallah bu üç güzide eseri Yozgat'ın cemaatine kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Başer, daha sonra Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'yı telefonla arayarak Yozgat'taki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaca da Boğazlıyan ilçesinde restorasyonu tamamlanan hamamın hizmete açılacağını, Yozgat merkezde de 3 camide restorasyon çalışması sürdüğünü 2 caminin Kurban Bayramı öncesi ibadete açılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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