AK Parti Yozgat İl Teşkilatı üyeleri, Diyarbakır annelerine destek için kente gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı üyeleri, Diyarbakır annelerine destek için kente gitti

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
AK Parti Yozgat İl Teşkilatı üyeleri, Diyarbakır annelerine destek için kente gitti

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek olmak için Diyarbakır'a gitti.

Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek olmak için Diyarbakır'a gitti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerinden oluşan 45 kişilik grup, Diyarbakır annelerinin üzüntülerini paylaşmak ve onlara destek olmak amacıyla Yozgat'tan otobüsle bu kente hareket etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda hareket öncesi Başer, gazetecilere, ailelere destek olmak, gönüllerini almak için Yozgatlı annelerle gideceklerini söyledi.

Başer, şöyle konuştu:

"Annelik ve babalık çok farklı bir duygu. Diyarbakır ile birlikte 83 milyon insanı kardeş bilen Türkiye'mizde inşallah bu kardeşliğin devam etmesi, birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesi için Yozgat'tan Diyarbakır'a hareket ediyoruz. Oradaki annelerimizi buradaki annelerimizle buluşturarak onlara moral vermek, gönüllerini almak bir nebze de olsa acılarını dindirmek istiyoruz. Mevla'dan, oradaki annelerin bir an önce yavrularına kavuşmaları için dua ediyoruz. Dualarımız tüm kardeşlerimizle birlikte olacak. Giden kardeşlerimizin sağ salim dönmelerini Cenabı Allah'tan diliyoruz." dedi.

AK Parti Kadın Kolları üyesi Fatma Türkmen de "Diyarbakır'da yüreği yanan annelerimizin gönüllerine su serpebilmek, onların yanında olabilmek, onların üzüntülerini paylaşmak için gidiyoruz. İnşallah bir damla mutlu edebiliriz onları. Anne olmak kolay değil. Yüreği yanan annelerin acısını çok iyi biliyoruz. İnşallah yavrularına kavuşurlar ve mutlu olurlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Okay Yokuşlu İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Yozgat İl Teşkilatı üyeleri, Diyarbakır annelerine destek için kente gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:22:38. #1.14#
title