AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Başer, görevine başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevine atanan Yusuf Başer, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevine atanan Yusuf Başer, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Parti binasında düzenlenen törende, il başkanlığı görevinden istifa eden Çelebi Dursun, AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Başer'e görevinde başarılar diledi.

Dursun, il başkanlığında sadece başkan olarak kendisinin istifa ettiğini yönetim kurulunun devam ettiğini belirtti.

Başer de başkanlık görevini kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşettür etti.

Başer, bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı da Dursun'a teşekkür ederek, "Başkanımızın bundan sonraki çalışmalarımızda da bize rehberlik edeceğine inanıyorum. Partimiz bugüne kadar ilimize büyük hizmetler sağlamıştır, bundan sonrada da bu hizmetlerin artarak devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Devir teslim törenine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul