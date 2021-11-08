AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'den Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne ziyaret

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz'ü ziyaret etti.

Ziyarette açıklama yapan Başer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı kınadı.

Yapılan küfrü, şehit yakınına bir saldırı olarak değerlendirdiklerini belirten Başer, "Bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz. Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinden istifasını da bekliyoruz. Biz şehit ailelerimizin yanındayız. " dedi.

Açıkgöz de "Böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez. Her fırsatta çıkıp 'şehitlerimizin emaneti emanetimiz' diyor sonra da bu şekilde davranılması hiç hoş olmayan bir şey. Türkkan'ın milletvekilliğinden de istifası olursa bu camia için en hayırlısı olur." diye konuştu.

Başer'e, ziyarette, AK Parti Yozgat İl Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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